Avrupa Birliği'nin deprem kararı: Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyeceğiz AB yetkilisi, yeniden yapılanma çabalarına işaret ederek, aldıkları kararı paylaştı.

Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan hasarı gidermek üzere destek sağlama kararı aldı.

Brüksel'de düzenlenen Yardım Konferansı kapsamında Türkiye'ye aktarılacak miktar belli oldu.

1 milyar euro destek kararı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı konuşmada, "Avrupa Komisyonu, deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro ile destekleyecek." dedi.

Kararı Twitter hesabından da duyuran Leyen, "Türkiye için birlikte" etiketini kullandı.

Suriye'ye 108 milyon euroluk yardım

Leyen, ayrıca depremlerden etkilenen Suriye'ye de 108 milyon euroluk insani yardım desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Aynı AB yetkilisi, Avrupa finans kurumlarının tüm üye devletlerinin de ilave taahhütlerde bulunacağını dile getirdi ve ekledi:

Bağışçılara seslendi

Bu, halihazırda harekete geçirdiğimiz 210 milyon euroluk insani yardıma ek olarak geliyor.



Tüm ulusları ve bağışçıları katkıda bulunmaya, kaybedilen hayatların anısına ve ilk müdahale ekiplerinin kahramanlıklarına saygı göstermeye ve hayatta kalanların umudunu sürdürmeye davet ediyorum.

Depremlerin bilançosu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 50 bin 96 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Toplam 11 ili etkileyen sarsıntılar nedeniyle yaralananların sayısı 107 bin 204'e yükseldi.

Depremler, Suriye'nin kuzeyinde de yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı.