Avrupa Birliği'nin gözü İran'da: İsveçli diplomat Floderus 500 gündür tutuklu AB dış politika şefi Borrell, "İsveç makamları ve Floderus'un ailesiyle yakın temastayız" dedi. Tahran ile her düzeydeki toplantıda konunun gündeme getirildiği belirtildi.

AA

İsveçli diplomat Johan Floderus, geçen yıl turist olarak gittiği İran'da tutuklandı.

Avrupa Birliği (AB), casusluk iddiasıyla yakalanan Floderus'un serbest bırakılmasını istiyor.

Brüksel'den yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler Servisi çalışanı Floderus'un 500 gündür İran'da tutuklu bulunduğu belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Cadiz kentindeki AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İsveç makamlarıyla yakın temastayız"

Borrell, AB diplomatı Floderus'un "yasa dışı" şekilde alıkonulduğunu belirterek şöyle dedi:

Kişisel olarak ben, tüm ekibim ve tüm AB kurumları, öncelikli konsolosluk korumasından sorumlu İsveç makamları ve kendisinin ailesiyle yakın temas halindeyiz.

"Serbest kalana kadar takipçisiyiz"

İran makamlarına Floderus'u serbest bırakmaları için baskı yaptıklarını ifade eden Borrell, şöyle konuştu:

İran ile her seviyedeki her diplomatik temasımızda konuyu masaya getiriyoruz. Floderus serbest kalana kadar konuyu takip edeceğiz.

Turist olarak gittiği İran'da tutuklandı

New York Times gazetesi, AB Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan İsveçli 33 yaşındaki Johan Floderus'un Nisan 2022'de turist olarak gittiği İran'da tutuklandığını yazmıştı.

İran, Temmuz 2022'de Floderus'un ismini vermeden bir İsveç vatandaşının casusluktan tutuklandığını açıklamıştı.