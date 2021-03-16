Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca aşısı hakkında açıklama

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, AstraZeneca aşısının yan etkilerinin veya hastalıkların beklenmedik bir durum olmadığını söyledi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından üretilen koronavirüs aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle bazı ülkelerde kullanımının durdurulması Avrupa İlaç Ajansı’nı harekete geçirdi.

AŞIYI SAVUNDU: FAYDALARI YAN ETKİ RİSKLERİNDEN AĞIR BASIYOR

Aşıyı mercek altına alan EMA’nın Başkanı Emer Cooke, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Uzmanlardan aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmalarını istedik. Aşının yan etkiye neden olduğuna dair bir kanıt yok. Aşısının faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığına halen kesin olarak inanıyoruz." diyerek aşıyı savundu.

"YAN ETKİLERİ BEKLENMEDİK BİR DURUM DEĞİL"

Yan etkilerin veya hastalıkların beklenmedik bir durum olmadığını söyleyen Cooke, "Milyonlarca kişiyi aşıladığınızda, aşılamadan sonra meydana gelen bazı ciddi hastalıkların olması beklenebilir. Bizim işimiz bu hastalıkları hızlı bir şekilde araştırmak ve bunun aşının gerçek bir yan etkisi mi, yoksa tesadüf mü olduğunu anlamaktır." dedi.





"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR, NİHAİ SONUCU AÇIKLAYACAĞIZ"

Cooke, EMA’nın durumu çok ciddiye aldığını ve yan etkiyi değerlendirdiğini belirterek olası etkilerine yönelik, "Soruşturma devam ediyor. Sonuçlar, bu Perşembe günü olağanüstü düzenlenen bir toplantıda açıklanacak." bilgisini paylaştı. Herhangi bir bilimsel incelemenin sonucunu vermediğini vurgulayan Cooke, "Süreçteki adımları açıklamak için buradayım. Bu incelemeyi AB vatandaşlarından gördüğümüz endişeler ışığında yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

22 ÜLKE AŞININ KULLANIMINI DURDURDU

Öte yandan Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu 22 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. İngiltere ise aşıyı kullanmaya devam ediyor.