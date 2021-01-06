Avrupa İlaç Ajansı'ndan, Moderna aşısına onay

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın koronavirüs aşısının şartlı izinle pazarlanmasını önerdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

ŞARTLI PAZARLAMA İZNİ

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleme kurulu, aşının 18 yaş ve üzeri insanlara yönelik kullanım için şartlı pazarlama izni verilmesini tavsiye etti.

EMA'nın İcra Direktörü Emer Cooke, yüzde 94,1 etkili olan aşı için "mevcut acil durumun üstesinden gelmek için başka bir araç" tanımlaması yaptı.

Cooke, kurum olarak yürüttükleri çalışmaların "her zaman bilimsel kanıtlarla yönlendirildiğini" söyledi.

"HIZLI BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "EMA, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine bu aşının da dağıtımının kısa sürede başlaması bekleniyor.

OXFORD'UN AŞISI DA İNCELENİYOR

Bu arada Avrupa İlaç Ajansı, Oxford Üniversitesi ve ilaç üreticisi AstraZeneca tarafından geliştirilen ve İngiltere'de uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

Moderna'nın aşısı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.



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