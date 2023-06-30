Avrupa karışıyor! Fransa'daki olaylar Brüksel'e yansıdı Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Belçika'nın Brüksel kentine yansımasının ardından ortalık savaş alanına döndü.

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İHA

Fransa'da gerilim sürüyor...

17 yaşındaki gencin polisin uyarılarına karşılık vermemesi üzerine silahla vurularak ölmesi ülkede halk ve polisi karşı karşıya getirdi.

Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler Lille, Strazburg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa indi.

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı.

Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

Yaşanan olayların ardından 667 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de şehir merkezinde bazı yerlerde olaylar çıktığı ve polisin büyük bir grupla sokağa indiği bildirildi.

Belçika da karıştı

Fransa'da başlayan olaylar devam ederken Belçika'da da benzer olayların çıktığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlere göre:

Brüksel'in şehir merkezinde bulunan Anneessens hafif raylı sistem durağı etrafında bir grup genç tarafından karton yığınlarının ateşe verildi.

Bir aracın da bu esnada yanmaya başladığı, bunun üzerine başkent polisinin büyük bir ekiple bölgeyi ablukaya aldığı aktarıldı.

10 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki olaylar sonrasında sosyal medyada yapılan yoğun çağrılar sonucu başladığı ve polisin şu ana kadar en az 10 kişiyi gözaltına aldığını belirttiği aktarıldı.

Brüksel'de yaşanan hareketlilik üzerine yoğun güvenlik önlemleri alan polisin olası bir gerginliği önlemek için yoğun bir şekilde sokaklarda olmaya devam etmesi bekleniyor.

Toplu ulaşım araçları durdu

Öte yandan Brüksel Bölgesi toplu ulaşım işletmesi STIB'in olası risklere karşı Anneessens durağı ve çevresinde otobüs ve tramvay seferlerini durdurduğunu duyurdu.

Şu ana kadar olaylar kapsamında bir otomobilin yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi.