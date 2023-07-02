Avrupa karışıyor! Fransa'daki olaylar Brüksel'in ardından İsviçre'ye de sıçradı Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı.

AA & Ensonhaber

Tüm dünyanın gözü Fransa'da...

Protestoların sürdüğü Fransa'da 5 gündür kaos hakim.

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesinin ülkede büyük tepki aldı.

Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda, binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlerce polis memuru da yaralandı.

Ülkede tansiyon düşmezken, olaylar tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı.

Protestolar, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı.

İsviçre'ye de sıçradı

İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar dün gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı.

Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.

Mağazaların camlarını kırıp ateşe verdiler

Emniyetten yapılan açıklamaya göre göstericiler, Flon Mahallesi ve Geneve Sokağı'ndaki mağazaların vitrin camlarını ve bir kitapevi zincirinin giriş kapısını kırdı.

Olaylara müdahale etmek için yaklaşık 50 belediye polisi görevlendirilirken, yüzü maskeli gençler polise kaldırım taşları ve bir molotofkokteyli fırlattı.

Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.