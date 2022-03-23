Avrupa Konseyi: Rusya, AİHM'e taraf olmayacak

Konsey'den yapılan açıklamada, Moskova'nın 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacağı duyuruldu.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarma kararı almıştı.

Konsey, Rusya konusunda yeni bir karara daha imza attı.

KONSEY'İN RUSYA KARARI

Yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacağı belirtildi.

KOMİTE TARAFINDAN ONAYLANDI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu kararı bugün onayladığı ifade edilen açıklamada, AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.

FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK ÇAĞRISI

Açıklamada, Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.