Avrupa Konseyinden Belçika'ya insan ticareti eleştirisi

İnsan ticaretiyle ilgili mevzuat konusunda Belçika’yı eleştiren GRETA raporu, mağdurların adli yardıma ulaşımının iyileştirilmesi ve tazminata etkin erişimlerinin garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA) raporunda, Belçika insan ticaretiyle ilgili mevzuat konusunda eleştirildi.

Söz konusu raporda, Belçika'nın insan ticareti mağdurları için öncelikli olarak bir varış ülkesi, aynı zamanda kaynak ve geçiş ülkesi olduğu belirtilirken, 2017 ile 2020 yılları arasında 475 mağdurun uzman desteğine başvurduğu ifade edildi.

En yaygın sömürü türü: Ekonomik ve cinsel

Raporda en yaygın sömürünün ekonomik, onu takip eden türün ise cinsel olduğu aktarıldı.

AA’nın haberine göre; mağdurların haklarıyla ilgili daha iyi bilgilendirilmeleri ve adli yardım almak için kriterlerin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanan raporda, az sayıda mağdurun zararının karşılandığı işaret edildi.

Raporda, Kasıtlı Şiddet Mağdurları için Mali Yardım Fonu'na erişim kriterlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, "GRETA, Belçika makamlarını, görevlerini etkin ve proaktif şekilde yerine getirebilmeleri için insan ticaretiyle mücadele polisine ve iş müfettişlerine yeterli insan ve bütçe kaynağı tahsis etmeye çağırıyor." ifadesi yer aldı.

Refakatsiz çocuklara daha fazla yardım çağrısı

Belçika makamlarına yardım önlemlerinin mağdurların cezai soruşturma ve kovuşturmalarda iş birliği yapmayı kabul etmesine bağlı olmaması çağrısının da yapıldığı raporda, çocukların durumuyla da ilgili şunlar kaydedildi:

"GRETA insan ticareti mağduru olarak tanımlanan düşük sayıdaki çocukla ilgili endişelerini dile getirerek, ön saflardaki profesyoneller için daha iyi eğitim ve refakatsiz küçükler için daha fazla yardım çağrısında bulundu."