Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya polis şiddeti tepkisi Fransa'da devam eden emeklilik reformu protestolarında polisin sert müdahalesine tepki gösteren Avrupa Konseyi, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma çağrısı yaptı.

AA

Fransa'da sular durulmuyor.

Sarı yeleklilerin yakıp yıktığı sokaklar aylar sonra yine hareketli.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma yönelik başlayan protestolar tüm Fransa'ya yayıldı.

Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericiler durak araç karakol ne varsa ateşe verdi.

457 kişinin gözaltına alındı

Yaşanan olaylarda yüzlerce kişi yaralanırken birçok gösterici gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösteriler kapsamında 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti.

Cop, tekme, yerde sürükleme

Olaylarda polisin müdahalesi ise dünyanın gündeminde.

Orantısız güç kullanan Fransız polisi göstericileri copladı, tekmeledi, yerlerde sürükledi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gösteri hakkına saygı duyma çağrısı

Bir tepki merkezi Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi'nden geldi.

Konsey'den İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde bazen güvenlik güçlerinin de hedef olduğu şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını haklı çıkaramayacağına dikkat çekilerek, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma ve bunu garanti altına alma çağrısı yapıldı.

Protestolar Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından da devam ediyor.