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- Avrupa Parlamentosu, Dijital Koronavirüs Sertifikası'nı onayladı
Avrupa Parlamentosu, Dijital Koronavirüs Sertifikası'nı onayladı
- AA
- 09.06.2021 - 11:29
- Güncelleme : 09.06.2021 - 11:30
Koronavirüs salgını, dünya genelinde seyahat alışkanlıklarında farklılıklara neden oldu.
Bunun bir örneği, Avrupa tarafından kabul edilen Dijital Koronavirüs Sertifikası'nda görüldü.
SEYAHATLERDE YENİ DÖNEM
Avrupa Parlamentosu (AP), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital Koronavirüs Sertifikası'na "evet" dedi.
AP, dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin onayının ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
DİJİTAL KORONAVİRÜS SERTİFİKASI
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.
Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.
SERTİFİKADA YER ALACAK BİLGİLER
Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak.
Aşı sertifikası, kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve koronavirüs test sonucunu içerecek.
SEYAHAT KISITLAMALARI KALDIRILACAK
Sertifikayla, AB'de onaylı koronavirüs aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.
AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.