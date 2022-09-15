Avrupa Parlamentosu: Macaristan artık demokratik değil

Macaristan'ın, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve yargı bağımsızlığı gibi konularda AB değerlerini tehdit ettiği ileri sürüldü. AP, Macaristan için 'Artık demokratik değil' dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun gündeminde, anayasal ve seçim sisteminin işleyişi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yolsuzluk ve medyanın kısıtlanması konularında Avrupa Birliği tarafından eleştirilen Macaristan vardı.

Parlamento, Macaristan'ın yönetim şeklini "seçimli otokrasi" olarak tanımladı. Macaristan’ın AB'nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiğine ve artık demokratik olarak yönetilmediğine karar verildi.

AA’nın haberine göre; karar 433 lehte, 123 aleyhte ve 28 çekimser oyla kabul edildi.

“AB’nin imajını olumsuz etkileyen birçok yeni konu ortaya çıktı”

Ülkedeki seçim sisteminin işleyişinden yargı bağımsızlığına kadar birçok konuda endişenin aktarıldığı kararda, "Macaristan'da durum, birkaç yıldır yeterince ele alınmıyor. Birçok endişe devam ediyor. Bu esnada AB'nin imajı, etkinliği ve güvenilirliğini olumsuz etkileyen birçok yeni konu da ortaya çıktı." denildi.

Kararda ayrıca, “Konseyde Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerin engellenmesinin AB için bir güvenlik sorunu oluşturduğu" da belirtildi.

“Macaristan artık demokratik değil”

AP'den karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, akademik özgürlük, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, LGBTIQ hakları da dahil olmak üzere eşit muamele hakkı, azınlıkların yanı sıra göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin haklarının da sorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, milletvekili Gwendoline Delbos-Corfield'ın "Bu raporun sonuçları açık ve geri alınamaz. Macaristan artık demokratik değil. Macaristan'da hukukun üstünlüğünün gerilediği endişe verici oran göz önüne alındığında, Parlamentonun bu tutumu benimsemesi her zamankinden daha acildi." değerlendirmesine yer verildi.

AP kararı bağlayıcı değil

AP'nin kararı bağlayıcılık taşımıyor.

AP bu yolla, AB Konseyine Macaristan'ın, Birliğin üzerine kurulduğu değerleri ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğunu kabul etmesi" çağrısında bulunuyor. AB Komisyonu da 15 Temmuz'da Macaristan'a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle AB Adalet Divanında dava açmıştı.