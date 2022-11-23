Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı teröre sponsor devlet ilan etti

Rusya, Avrupa Parlamentosu tarafından alınan karar ile teröre sponsor ve terörizmi araç olarak kullanan devlet olarak ilan edildi. Zelensky, sosyal medyadan kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından bu yana süren savaş, Avrupa kıtasındaki gerilimi sürdürüyor…

Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırımları ile gündeme gelirken, Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yeni bir adım geldi.

AP, Rusya’yı, 'teröre sponsor' ve 'terörizmi araç olarak kullanan' bir devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nun açıklaması

DHA’nın haberine göre; Avrupa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parlamento, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşındaki son gelişmelere ilişkin bir kararı kabul etti. Milletvekilleri, Rus güçleri ve vekilleri tarafından Ukrayna'daki sivillere karşı kasıtlı saldırılar ve vahşetlerin, sivil altyapının tahrip edilmesinin, uluslararası ve insancıl hukukun diğer ciddi ihlallerinin terör eylemleri ve savaş suçları oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bunun ışığında Rusya, 'teröre sponsor' ve 'terörizmi araç olarak kullanan' bir devlet olarak tanındı."

“Rusya, her düzeyde tecrit edilmeli”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise, alınan karardan memnuniyetini dile getirdi. Zelensky, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

“Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı teröre sponsor ve terör araçlarını kullanan bir devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Rusya, Ukrayna'da ve dünya genelinde uzun süredir devam eden terörizm politikasını sona erdirmek için her düzeyde tecrit edilmeli ve sorumlu tutulmalıdır.”