Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması genişliyor

Belçika polisi, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında parlamentoda yeni aramalar yaparken, İtalya'da da bazı noktalarda aramalar yapıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, AP Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, AP'de çalışan 10 kişinin bilgisayar sistemlerine erişimlerinin dondurulduğu, bunun, gerekli verilerin kaybolmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede AP'de bugün öğleden sonra aramalar yapıldığı, aramalarda amacın bu tür verileri ele geçirmek olduğu bildirildi.

İtalya'da da aramalar yapılıyor

AA'nın haberine göre; savcılık açıklamasında ayrıca dün İtalya'da da aramalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, İtalya'daki aramalar hakkında detaylı bilgi yer almadı.

Belçika Savcılığının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 noktada baskınlar ve aramalar gerçekleştirildi. Bunların 19'unun evlerde, birinin ise Avrupa Parlamentosundaki ofislerde yapılan aramalar olduğu kaydedildi.

Yüz binlerce euro bulundu

Aramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin avro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin avro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulundu.

Kaili ön duruşmaya çıkarılacak

Şu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, Eva Kaili dahil 4 kişi tutuklandı. Diğer iki kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler, çarşamba ön duruşmaya çıkarılacak.

Eva Kaili Brüksel'deki St. Gilles cezaevinde tutuluyor.

AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Belçika'daki evinde de dün arama yapıldı.

Savcılık, her milletvekilinin milliyeti ve yaşadığı yere göre yasal süreç takip edildiğini, Belçikalı milletvekili Tarabella'nın evindeki aramada, yasa gereği AP Başkanı Roberta Metsola'nın da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Avrupa Parlamentosunda rüşvet iddiası

Belçika Federal Savcılığı, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını 9 Aralık'ta duyurmuştu.

Belçika polisinin, Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda yüksek miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

Katar iddiaları reddetti

Katar ise Avrupa Parlamentosunun bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin, asılsız olduğu ifade edilmişti.