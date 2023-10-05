Avrupa ülkeleri göç kriziyle ilgili toplandı: Anlaşmaya varıldı Avrupa Birliği ülkeleri, göç ve iltica krizine ilişki dün Brüksel’de yapılan toplantıda anlaşmaya vardı. Anlaşmada sığınmacı krizi yaşayan ülkelerin diğer ülkelerden mali yardım alması ve sığınmacı kayıtların en geç 4 hafta içinde tamamlanması gibi maddeler yer aldı.

DHA

Avrupa Birliği (AB) üye devletleri dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan toplantıda, göç ve iltica krizi için düzenlenen anlaşma kurallarını kabul etti.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, anlaşmanın Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasındaki müzakerelerin temelini oluşturacak nitelikte bir anlaşma olduğuna dikkat çekildi.

Anlaşma kurallarının kabulüne ilişkin konuşan İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, “Bugün AB'nin geleceği açısından kritik bir konuda ileriye doğru büyük bir adım attık. Bugünkü anlaşmayla birlikte, bu dönemin sonuna kadar Avrupa Parlamentosu ile sığınma ve göç anlaşmasının tamamı üzerinde bir anlaşmaya varmak için artık daha iyi bir konumdayız.” dedi.

Üye devletlere belirli yetkiler verilecek

Yeni düzenlemeler ile üye devletlere sığınma ve geri dönüş sürecine ilişkin belirli kuralları uygulama yetkisinin verilebileceği vurgulandı.

Ayrıca uluslararası koruma başvuru kayıtlarının yapılmasından sonra en geç dört hafta içerisinde tamamlanabileceği ve böylelikle zorlanan ülkelerin yüklerinin hafifletebileceğine karar verildi.

Konseyin yaptığı açıklamada, kriz durumuyla karşı karşıya olan üye devletlerin diğer AB ülkelerinden yardım talep edebileceği belirtildi.

Yardım talep edebilecekler

Diğer üye ülkelerden sığınmacıların bir kısmını alması ve mali yardım gibi dayanışma talebinde bulunabilmesi maddeleri de açıklamada yer aldı.

Avrupa Komisyonu, göç ve iltica krizine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile çalışamaya hazır olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Kriz Önerisi üzerinde üye devletler tarafından varılan başarılı siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi ile müzakereleri ilerletmemizi sağlayan gerçek bir oyun değiştiricidir. Bu görev süresi sona ermeden önce anlaşmayı hayata geçirebiliriz.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)