Avrupa ülkelerinde Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi Kıtanın birçok ülkesinde Gazze'ye saldırıların durdurulması için protesto gösterileri yapıldı.

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AA

Avrupa'nın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirildi.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarının durdurulmasını, Gazze'ye özgürlük gelmesini istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi talebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteri, Millet Meydanı'nda sona erdi.

Fransız protestocular, gösteride, Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep etti.

Macron'un İsrail'e desteğine tepki

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e desteğini eleştiren göstericiler, Paris yönetimini İsrail'e suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Ellerinde "Katil İsrail, Macron Suç Ortağı" yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Tek Bir Çözüm: Boykot ve Yaptırım", "Özgür Filistin" ve "Bu Çatışma Değil, Bu Soykırım" sloganları attı.

Yağmurun altında yürüdüler

Yağmurlu havaya rağmen sokağa inen Parisliler, ellerindeki şemsiye ve Filistin bayrağıyla saatlerce yağmurun altında yürüdü.

Olumsuz hava koşullarına aldırmayan göstericiler, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerinin yer aldığı metrelerce uzunluktaki afişi Fransız siyasetçilerle taşıdı.

Afişi taşıyan göstericilerden Foued Meftah, Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla gösteriye katıldığını belirtti.

Cenevre'de Filistin'le dayanışma yürüyüşü

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, soğuk havaya rağmen Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı.

Kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericilerin buradan başlattığı yürüyüş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde son buldu.

İsrail'in soykırımına tepki

Soğuk havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin'e destek sloganları atıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırım" yapmasını eleştiren göstericiler, özellikle Gazze'de çocuklar ve kadınların öldürülmesine tepki gösterdi.

Ellerinde İsrail'i eleştiren ve Filistin'in özgürlüğünü destekleyen dövizler de taşıyan eylemciler, Gazze için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

"İşgal durdurulsun, Gazze'yi yaşat"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik işgalinin sonlandırılması için geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, "Gazze’de soykırıma hayır", "İşgal durdurulsun", "Gazze’yi yaşat" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, Gazze’de öldürülen sivil ve çocuklara dikkati çekmek için bazı göstericiler kefen giyerken, bazıları da çocuk tabutları ve içi doldurulmuş kefenler taşıdı.

"Dünyadaki gerçekleri görebiliyorum"

Gösteriye katılan soyadını açıklamak istemeyen Avusturyalı Nascha, bir anne olarak gösteriye katıldığını, Gazze’de yaşananların katlanılmaz olduğunu ifade etti ve ekledi:

Benim çocuklarım var ve onların barış içinde yaşayabiliyor olduklarının gerçekten farkında olmadıklarını görüyorum.



Dünyadaki gerçekleri görebiliyorum. (Gazze’de) Annelerin, çocukların, babaların nelere dayanması gerektiğini görüyorum ve bu beni derinden etkiliyor.

Aktivist Medina Altagic, Gazze’deki Filistinlilere desteklerini göstermek üzere burada olduğunu ifade ederek, haftalardır Filistinlilerin Gazze’de katledildiğini, vicdan sahibi herkesin dayanışma içinde olduğunu göstermek için sokaklara çıkması gerektiğini vurguladı.

"İsrail apartheid devlet"

Altagic, şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in insanların özgürlüğü için var olan bir ülke olmadığını biliyoruz, İsrail, Yahudilerin özgürlüğünü dahi sağlayan bir ülke değil. O bir apartheid devleti, bir zamanlar Güney Afrika’da olduğu gibi bir apartheid devleti.



Böyle bir apartheid devleti istemiyoruz, Filistin halkı için özgürlük istiyoruz. Gazze ve Batı Şeria’daki kardeşlerimiz için özgürlük istiyoruz.

Aktivist Michael Pröbsting, "Şu an İsrail ordusu, Gazze’deki kardeşlerimizi öldürüyor ve katlediyor. Kahrolsun İsrail’in devlet terörü demek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Pröbsting, Filistin halkı ve Yahudilerin birlikte yaşayacağı özgür Filistin’in yeniden kurulmasıyla şiddetin son bulacağını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)