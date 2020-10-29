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    AB, Ege'deki geri itmelere destek olan Frontex'i sorguladı

    AB, Ege'deki geri itmelere destek olan Frontex'i sorguladı

    Avrupa Birliği, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'i, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberler nedeniyle acil toplantıya çağırdı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 06:51
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 07:23
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    AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temasından sonra Frontex Yönetim Kurulu'nu 10 Kasım'da "acil" toplantıya çağırdığını bildirdi.

    Johansson, Frontex yöneticileriyle yapılacak toplantıda, Yunanistan'daki geri itmelerin ve temel hakların korunmasının ele alınacağını belirtti.

    Frontex'in Yönetim Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden ve AB Komisyonunun iki temsilcisinden oluşuyor.

    AB'nin kurduğu Frontex, göçmenleri geri iten Yunanistan'a destek oldu-Video

    AB, Ege deki geri itmelere destek olan Frontex i sorguladı #1

    YUNANLAR GÖÇMENLERİ İTERKEN SEYRETTİLER

    Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

    AB, Ege deki geri itmelere destek olan Frontex i sorguladı #2

    FRONTEX KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

    Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

    AB, Ege deki geri itmelere destek olan Frontex i sorguladı #3

    YUNAN HÜKÜMETİ REDDETTİ

    Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

    FRONTEX DE "GERİ İTME YOK" DEDİ

    Frontex ise Yunanistan'ın Ege'de mültecileri geri itmesine destek verdikleri yönünde haberler üzerine iç soruşturma başlattıklarını, henüz "geri itme" suçlamalarını kanıtlar nitelikte bir bulguya rastlanılmadığını ileri sürmüştü.

    Frontex açıklamasında, AB'nin üye ülkelerle dayanışma ilkesi çerçevesinde Yunanistan'ın dış sınırlarının korunmasına destek vermekte "kararlı" olunduğu vurgulanarak, Frontex'in operasyonlarını uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü savunulmuştu.

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