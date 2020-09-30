AB Konseyi Başkanı: Türkiye ile yapıcı bir diyalog istiyoruz

AB Konseyi Başkanı: Türkiye ile yapıcı bir diyalog istiyoruz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 1-2 Ekim'de yapılacak AB Zirvesi için üye ülke liderlerine gönderdiği mektupta, Türkiye ile yapıcı bir diyaloğu amaçladıklarını belirtti.

Brüksel'de düzenlenecek AB Konseyi Toplantısı öncesinde AB ülkelerinin liderlerine gönderdiği davet mektubunu yayınlayan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ilk oturumun sonunda Belarus'taki durum, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve Dağlık Karabağ konusunu ele alacaklarını kayderek, akşam yemeğinin tamamen Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilere ayrılacağını kaydetti.

"AMACIMIZ TÜRKİYE İLE YAPICI BİR DİYALOG"

"Amacımız bölgenin tamamında istikrar ve güvenliği sağlamak için Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa alan açmak." ifadesini kullanan Michel, AB üyelerinin egemenliğine saygı duyulmasını hedeflediklerini aktardı.

"TÜRKİYE, YAPICI BİR TAVIR GÖSTERMELİ"

Michel, bunun ancak Türkiye'nin yapıcı tavır göstermesi halinde mümkün olacağını savundu ve AB ile üyelerin çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.

Avrupa Birliği: Türkiye'ye karşı havuç ve sopa yöntemi kullanacağız-haberi için tıklayın

Almanya'nın Atina Büyükelçisi: Türkiye, yakında AB Konseyi'nin sopasını görecek-haberi için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü-haberi için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Merkel'le görüştü-haberi için tıklayın