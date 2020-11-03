Dolar
8.4917
0.957%
Euro
9.8994
0.5893%
Altın
1890.81
-0.8068%
Borsa
1155.63
0.4275%
G. Altın
515.168
0.0438%
Bitcoin
115856.28
-0.0696%
EXEN Coin
12.06
4.59%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    AB liderleri, salgınla mücadele için bir kez daha toplanıyor

    Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.
    • AA
    • 03.11.2020 - 23:28
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 23:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    AB liderleri, salgınla mücadele için bir kez daha toplanıyor

    Avrupa'da koronavirüs salgınını durduramayan üye ülkelerin liderleri, yeni önlemler için yeniden bir araya geliyor.

    AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.

    SALGIN ÖNLEMLERİ YENİDEN TARTIŞILACAK

    AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

    AB liderleri, salgınla mücadele için bir kez daha toplanıyor #1

    AŞILAR, NÜFUSA GÖRE DAĞITILACAK

    Liderlerin 29 Ekim'deki koronavirüs gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.

    AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi koronavirüs hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon euro kaynak ayırmıştı.

    AB liderleri, salgınla mücadele için bir kez daha toplanıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir