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AB liderleri, salgınla mücadele için bir kez daha toplanıyor
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.
- AA
- 03.11.2020 - 23:28
- Güncelleme : 03.11.2020 - 23:29
Avrupa'da koronavirüs salgınını durduramayan üye ülkelerin liderleri, yeni önlemler için yeniden bir araya geliyor.
AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.
SALGIN ÖNLEMLERİ YENİDEN TARTIŞILACAK
AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.
AŞILAR, NÜFUSA GÖRE DAĞITILACAK
Liderlerin 29 Ekim'deki koronavirüs gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.
AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi koronavirüs hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon euro kaynak ayırmıştı.