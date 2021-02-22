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    AB, Rusya'ya Navalnıy'le ilgili yeni yaptırım kararları aldı

    AB, Rusya'ya Navalnıy'le ilgili yeni yaptırım kararları aldı

    AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.
    • AA
    • 22.02.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 22:54
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    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamada bulundu.

    Rusya'nın otoriter bir hal aldığını ve AB'den uzaklaştığını belirten Borrell, "Navalnıy'ın durumuyla ilgili olarak, kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık" dedi.

    Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için AB'nin Aralık 2020'de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni ilk kez devreye soktuklarını açıkladı.

    BORRELL, RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM KARARINI DUYURDU

    Yaptırımların hazırlanması için bugün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi.

    Borrell, Rusya'da siyasi ve medeni haklara ve özgürlükleri savunanlara desteklerinin süreceğini ifade ederek, "Aynı zamanda maalesef hasmane tutum takınan bir komşuyla kalıcı şekilde karşı karşıya gelme konusunda bir geçici çerçeve tanımlamak zorundayız. Ama şu anda gerçek bu." dedi.

    AB, Rusya ya Navalnıy le ilgili yeni yaptırım kararları aldı #1

    PUTİN O SIRADA KAYAK YAPIYORDU

    AVrupa Birliği, Rusy hakkında yaptırım kararı alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'u Soçi kentinde ağırladı.

    KREMLİN O ANLARI PAYLAŞTI

    İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı.

    O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.

    AB, Rusya ya Navalnıy le ilgili yeni yaptırım kararları aldı #2

    AB, Rusya ya Navalnıy le ilgili yeni yaptırım kararları aldı #3

    AB, Rusya ya Navalnıy le ilgili yeni yaptırım kararları aldı #4

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