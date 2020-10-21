ABD, Almanya'daki askerlerini Doğu Avrupa'ya taşıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan bir kısmı çekilecek ABD askerlerinin başta Polonya olmak üzere birkaç Doğu Avrupa ülkesinde Rusya'ya karşı daimi olarak konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD, Avrupa'nın doğusunda etkisini artırmaya başlayan Rusya'nın askeri varlığına karşı, Almanya'da konuşlu ordu birliklerinin bir kısmını Doğu Avrupa ülkelerine taşıyor.

Washington merkezli Atlantik Konseyinde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Rusya ve Çin ile büyük güç rekabetine girerken ortak ve müttefikleri ile ilişkilerde yenilik yaptığına dikkati çekti.

"BU İŞ, NATO'NUN DA ÖTESİNE GİDİYOR"

"Rusya'nın saldırganlığına" karşı Avrupa'daki ortaklarla birçok yeni anlaşma ve inisiyatife imza attıklarını anlatan Esper, "Bu iş NATO'nun da ötesine gidiyor. Müttefiklerimizin savunma harcamalarına daha çok yatırım yapmasını ve sorunlar söz konusu olduğunda sevkiyata hazır, kabiliyetli ve istekli olmalarını bekliyoruz.” dedi.

RUSYA'YA KARŞI "DAİMİ ASKERİ YIĞINAK"

Polonya, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya ile birçok görüşme ve anlaşma yaptıklarını belirten Esper, "Şu anda (Almanya'da konuşlu) 2. Süvari Alayını, daimi olacak şekilde, bu ülkelerden bazılarına konuşlandırma fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

ABD'nin Avrupa'daki değil, sadece Almanya'daki kuvvetlerini yüzde 25 azaltma kararı aldığını belirten Esper, Almanya'da konuşlu alayın Avrupa'nın daha da doğusuna kaydırılmasının, hem ABD stratejisi açısından hem de NATO ülkeleri tarafından daha mantıklı bir konuşlanma olarak görüldüğünü dile getirdi.

Esper, 2. Süvari Alayının en azından bir kısmının Polonya'ya konuşlanmasının, Polonya hükümetince talep edildiğine dikkati çekti.

Söz konusu alayın, konuşlu bulunduğu Almanya'dan çekilmesine temmuz ayında karar verilmişti.