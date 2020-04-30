Avrupa Birliği de 'Afrin'deki saldırıyı YPG yaptı' diyemedi

Avrupa Birliği, 'Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör saldırısında YPG'yi dillendirmezken, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Terör örgütü YPG'nin Afrin'de düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 sivil hayatını kaybederken, 47 sivil de yaralandı.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan ABD ve Avrupa Birliği, faili belli katliamın sorumlularının adını, YPG'yi dillendirmekten çekiniyor.

AB DE "YPG YAPTI" DİYEMEDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısına isim verilmeden tepki gösterildi.

"SORUMLULAR HEASP VERMELİDİR"

Açıklamada, terör saldırısının aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin ölümüne yol açtığı belirtilerek, AB'nin başsağlığı dilekleri iletildi.

"Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ülke genelinde ateşkes çağrısını desteklediği yinelendi.

Açıklamada, Suriye'de istikrar için tek seçeneğin BM nezdinde yürütülen siyasi süreç olduğu vurgulandı.

11'i ÇOCUK 40 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye’nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.

FAHRETTİN ALTUN: "AVRUPA, HALA DOĞRU YERDE DURAMIYOR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği’nin Afrin’de yaşanan terör saldırısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, “Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği’nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez” ifadelerine verdi.

"TÜM UYARILARIMIZA ARĞMEN PKK/YPG'Yİ SİLAHLANDIRANLAR.."

Terörün telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Altun, “Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG’yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler dün Afrin’de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır. Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni ‘etiketler’ teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır. Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiye’yiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK’yla kirli ittifaklar içine giren gayrı milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz” açıklamasında bulundu.