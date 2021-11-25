Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüs salgınında ülkede şimdiye kadar benzerinin yaşanmadığı acil duruma doğru gidildiğini, gereken her türlü önlemin alınması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs salgını Avrupa'da yeniden etkisini artırdı. Kış aylarının etkisiyle de salgında geriye dönüşü engellemek için birçok ülkede tedbirler yeniden sıkılaştırıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in dün, ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı.

"BENZERİNİ YAŞAMADIĞIMIZ BİR ACİL DURUMA DOĞRU GİDİYORUZ"

Durumun dramatik olduğunu belirten Seibert, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor. Yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor." dedi.

ACİL AMELİYATLAR ERTELENDİ

Seibert, ağır Kovid-19 hastalarının uzak bölgelere yerleştirilmek zorunda kaldığını, acil ameliyatların da ertelendiğini kaydetti.

"DÖRDÜNCÜ DALGANIN KIRILMASI İÇİN HER ŞEY YAPILMALI"

Salgındaki dördüncü dalganın kırılması ve virüsün hızla yayılmasının frenlenmesi için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, yaklaşık 4 bin Kovid-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

HASTALAR BAŞKA EYALETLERE NAKLEDİLİYOR

Hastanelerin kapasitenin sınırına geldiği Thüringen eyaletinin Sağlık Bakanı Heike Werner, eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini açıkladı.

Başka hastaların da bunları takip edeceğini aktaran Werner, "Umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler." dedi.

HASTA NAKLİYESİ İÇİN GEREKİRSE HELİKOPTER KULLANILACAK

Eyalet bakanlığından yapılan açıklamada da sadece Kovid-19 hastalarının değil, başka hastalıklardan yoğun bakımda bulunanların da eyalet dışındaki hastanelere sevk edilebileceği, bunların taşınmasının ne şekilde olacağının mesafeye göre değerlendirileceği, muhtemelen helikopterlerin kullanılacağı kaydedildi.