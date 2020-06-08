Almanya, ikinci dalgaya yakalananları tahliye etmeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tatilde korona virüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Dünya genelinde 185 bin 696 vaka ile 9. sırada olmasına karşın, 8,776 ölümle İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan daha iyi bir tablo çizen Almanya'da yurt dışına gideceklere, ikinci bir koronavirüs dalgasının yaşanması ihtimaline yönelik uyarılar yapıldı.

"YURT DIŞINDA VİRÜS KAPAN, TAHLİYE EDİLMEYECEK"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Tatilde koronavirüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya’ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır" dedi.

Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, "Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE SEYAHAT RÖGÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, "Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı" ifadelerini kullandı. Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı.