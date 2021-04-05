Euro
9.5694
-0.14%
Dolar
8.0995
-0.65%
Altın
450.68
-0.76%
Borsa
1.44
0.7%
Bitcoin
484.798
0.58%
EXEN Coin
19.64
0.71%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Almanya'da internette işlenen nefret suçlarına hapis cezası getirildi

    Almanya'da 3 Nisan'da yürürlüğe giren internette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasasıyla, internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenlere hapis cezası getirildi.
    • AA
    • 05.04.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da internette işlenen nefret suçlarına hapis cezası getirildi

    Almanya'da yürürlüğe giren yasayla sosyal hesaplar üzerinden hakaret edene 2 yıl, ölümle ve tecavüzle tehditte bulunana 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

    PLATFORMLAR SİLMEK ZORUNDA KALACAK

    Şubat 2022'den itibaren ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemler ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları silmek zorunda kalacak ve ayrıca paylaşımları derhal Federal Suç Dairesi'ne bildirmekle yükümlü olacak.

    "DAHA KARARLI MÜCADELE EDİLECEK"

    Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabilecek ve bu doğrultuda yargılama yapılabilecek. Polis ve yargı, insanlık dışı tahrik ile çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek." ifadelerini kullandı.

    sosyal medya

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir