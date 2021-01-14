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    Almanya'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı: 1579

    Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.
    • AA
    • 14.01.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 16:39
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    Almanya'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı: 1579

    Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.

    KAYIP ÇOCUK SAYISI

    Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi.

    Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.

    Almanya

    Almanya

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