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Almanya'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı: 1579

Almanya'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı: 1579

Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.