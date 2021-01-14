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- Almanya'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı: 1579
Almanya'da kayıp sığınmacı çocuk sayısı: 1579
Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.
- AA
- 14.01.2021 - 16:22
- Güncelleme : 14.01.2021 - 16:39
Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki kayıp çocuklara ilişkin bilgi verildi.
KAYIP ÇOCUK SAYISI
Açıklamada, Almanya'da, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 kayıp çocuğun kayıp olduğu belirtildi.
Çocukların çoğunu, Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelen çocukların oluşturduğu ifade edildi.