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    Almanya’da koronavirüs kısıtlamalarına protesto

    Almanya'nın başkenti Berlin'de, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.
    • AA
    • 07.05.2020 - 06:03
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    Almanya’da koronavirüs kısıtlamalarına protesto

    Federal Meclis (Bundestag) önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı.

    Polis, hoparlörlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, gösteri için toplananların alandan ayrılmalarını istedi.

    Almanya'da koronavirüs protestosuna polis müdahalesi

    DİRENENE PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

    Polisin çağrılarına olumlu cevap vermeyen göstericiler gözaltına alındı.

    Bazılarının yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı görüldü.

    ÇEKİM YAPAN KAMERAMANA SALDIRDILAR

    Ayrıca alanda çekim yapan ARD televizyonu kameramanına saldıran bir protestocu da karakola götürüldü.

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