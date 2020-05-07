Almanya’da koronavirüs kısıtlamalarına protesto

En Son Haber

Almanya'nın başkenti Berlin'de, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Federal Meclis (Bundestag) önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı.

Polis, hoparlörlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, gösteri için toplananların alandan ayrılmalarını istedi.

Almanya'da koronavirüs protestosuna polis müdahalesi

DİRENENE PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Polisin çağrılarına olumlu cevap vermeyen göstericiler gözaltına alındı.

Bazılarının yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı görüldü.

ÇEKİM YAPAN KAMERAMANA SALDIRDILAR

Ayrıca alanda çekim yapan ARD televizyonu kameramanına saldıran bir protestocu da karakola götürüldü.