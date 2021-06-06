Almanya'da skandal: Sakıncalı maskeler yaşlılara ve engellilere dağıtılacaktı

Almanya Sağlık Bakanlığının, geçen yıl temin ettiği kullanıma uygun olmayan maskeleri yaşlılara, engellilere ve sosyal yardım alanlara dağıtmayı planladığı ortaya çıktı.

Koronavirüsle mücadelede Avrupa'daki diğer ülkelere nazaran daha başarılı bir grafik sergileyen Almanya'da maske skandalı patlak verdi.

Der Spigel'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 1 milyar euroluk maske aldı. Bakanlığın sıcaklığa dayanıklılık testini yaptırmadığı ve bu nedenle maskelerin kullanılma uygun olmadığı belirlendi.

SAKINCALI MASKELER, YAŞLI VE MUHTAÇLARA DAĞITILACAKTI

Bakanlığın buna rağmen işe yaramayan maskeleri yaşlılara, engellilere ve geliri olmayan sosyal yardım alan kişilere dağıtmak istediği ve böylece ödenen 1 milyar avronun çöpe atılmasını engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Haberde, Sağlık Bakanlığının söz konusu maskelerin dağıtımı konusunda Çalışma Bakanlığından dağıtım onayı istediği ancak Bakanlığın bunu vermediği aktarıldı.

KOALİSYON ORTAĞI SPD: "İNSANLIK DIŞI"

Almanya'da koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti Lars Klingbeil, Sağlık Bakanlığını eleştirerek, "Bu süreç ileri gitmek anlamına geliyor ve insanlık dışı uygulamadır." dedi.

"SAĞLIK BAKANI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

SPD'li Angelika Glöckner de Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın pandemi sırasında birçok hata yaptığını belirterek, "Spahn bunu kabul etmek yerine şimdi örtbas etmeye çalışıyor. Engelli insanlar kötü kararların uygulanabileceği kobaylar değildir." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Spiegel'in iddiaları reddedildi.

Açıklamada, "Federal hükümet maskelerin imhasıyla ilgili herhangi bir karar vermedi. Bu bakımdan ilgili iddialar ve bu haberin dayanaklarını bilmiyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Maskelerin kalitesine çok dikkat edildiği vurgulanan açıklamada, "Bakanlık test prosedürlerinde eksiklik tespit edildiği sürece, ürünleri kabul etmedi ve onlar için bir ödemede bulunmadı." bilgisi paylaşıldı.