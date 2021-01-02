Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
219.100
0.75%
EXEN Coin
11.22
-0.53%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Almanya’da yılbaşında orduya ait 7 araç yakıldı

    Almanya'da yılbaşı gecesi, Alman ordusuna ait 7 araç kundaklandı.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 03:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya’da yılbaşında orduya ait 7 araç yakıldı

     

    Almanya’nın Leipzig kentinde, orduya ait 7 aracın kundaklandığı ifade edildi. Kundaklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

    BERLİN'DE MARKETTE YANGIN ÇIKTI

    Öte yandna polisten yapılan açıklamada, Brandenburg kentinde 24 yaşındaki bir gencin havai fişek patlamasında yaralandığı, başkent Berlin’de de bir süpermarkette yangın çıktığı, Essen kentinde ise bir grup gencin çöp kutusunu ateşe verdiği bildirildi.

    Almanya’da yılbaşında orduya ait 7 araç yakıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir