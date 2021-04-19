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    Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

    Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine Hoca Camisi'nde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.
    • AA
    • 19.04.2021 - 23:28
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    Arnavutluk'ta camide düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı

    Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Arnavutluk'ta bir cami cemaati, bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu.

    Tiran Yerel Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici aletle 5 kişiyi yaraladığı bildirildi.

    POLİSLER SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Açıklamada, Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Nikolli'nin polislerin müdahalesi sonrasında etkisiz hale getirilip gözaltına alındığı aktarıldı.

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    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Polislerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk yardımda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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    Olayın aydınlatılması için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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