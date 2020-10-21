Avrupa Birliği liderleri, koronavirüs için toplanıyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin liderlerini Avrupa'daki vakalarda yaşanan artışı görüşmek üzere toplantıya çağırdı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından AB liderlerine video konferans toplantısı çağrısı yaptı.

"SALGINA KARŞI TOPLU ÇABA HALİNDE OLMALIYIZ"

Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Koronavirüs ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYILARWI REKOR KIRIYOR

Avrupa ülkelerinin birçoğunda koronavirüs vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.