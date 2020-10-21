Dolar
7.8128
0.0012%
Euro
9.2674
0.0356%
Altın
1924.73
0.0057%
Borsa
1211.51
0.0908%
G. Altın
483.577
0.0186%
Bitcoin
100539.67
0.6505%
EXEN Coin
10.89
-2.75%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Avrupa Birliği liderleri, koronavirüs için toplanıyor

    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin liderlerini Avrupa'daki vakalarda yaşanan artışı görüşmek üzere toplantıya çağırdı.
    • AA
    • 21.10.2020 - 23:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği liderleri, koronavirüs için toplanıyor

    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından AB liderlerine video konferans toplantısı çağrısı yaptı.

    "SALGINA KARŞI TOPLU ÇABA HALİNDE OLMALIYIZ"

    Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Koronavirüs ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

    Avrupa Birliği liderleri, koronavirüs için toplanıyor #1

    AVRUPA'DA VAKA SAYILARWI REKOR KIRIYOR

    Avrupa ülkelerinin birçoğunda koronavirüs vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.

    Görüş Bildir