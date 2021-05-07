Belarus’ta kadına kırmızı-beyaz ayakkabı cezası

Belarus’ta muhaliflerin rengi olarak bilinen ve yasaklanan kırmızı-beyaz renkli çorap ve ayakkabı giyen Natalia Sivtsova Sedushkina, 650 pound para cezası ödeyecek.

Belarus’un başkenti Minsk’te ilginç bir olay yaşandı.

Natalia Sivtsova Sedushkina adlı kadın, kırmızı-beyaz renkli giydiği çorap ve ayakkabı nedeniyle 650 pound (yaklaşık 7 bin 500 TL) para cezasına çarptırıldı.

"SAKİNCE YÜRÜYORDUM"

Sedushkina yaptığı açıklamada, “Sanırım renklerden dolayı kolay fark edildim. Ancak bu bir ihlal mi? Sadece sakince yürüyordum. Kimseye dokunmadım ya da rahatsız etmedim.” dedi.

Sedushkina, polis tarafından 3 saat boyunca alıkonduğunu ifade ederek para cezası verdiklerini belirtti.

KULLANIMI YASAK

Belarus'ta beyaz-kırmızı-beyaz bayrağın kullanımı, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Belarus'u işgali ve Nazilerle yapılan iş birliğinin sembolü sayılması gerekçesiyle hükûmet tarafından yasaklanmıştır. Hükümet karşıtı muhalif gruplar, bu bayrağı protestolarda ve ülke dışındaki Belarus diasporası desteklemek amacıyla kullanmaktadır.