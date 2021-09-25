Başkent Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerinin artırılmasını sınırlayan yasayı protesto yürüyüşü düzenledi.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

MÜZİKLİ PROTESTO

Çeşitli aletlerle müzik de yapan göstericiler, bu yıl için yüzde 0,4 olarak belirlenen zam oranının özellikle koronavirüs salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında yetersiz olduğunu aktardı.

Binlerce işçi, "96 yasasını" eleştiren "Yasayı mutlaka değiştirin", "Bu ülkedeki işçiler kızgın", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

Belçika'da işçiler, maaş sınırlamasını protesto etti-Video

"ÜCRETLERİN MÜZAKERESİNİ ÖNLEYEN YASA MANTIK DIŞI"

Jasper van Herzeele isimli vatandaş, "Enflasyon yüksek. Gelir düşük." ifadelerini kullandı.

Belçika'da fiyatların pahalandığı bir dönemde ücretlerin müzakere edilmesini önleyen yasanın mantık dışı kaldığını söyleyen Van Herzeele, "Kovid-19 herkesi etkiledi. Dükkanlar kapalıydı. İşletme sahipleri finansal olarak çok kötü durumda kaldı. Henüz kaç insanın işsiz kalacağını bilmiyoruz. Sosyal destek azalıyor." diye konuştu.

"ANCAK BİSKÜVİ ALMAYA YETİYOR"

Brüksel'de yaşayan Türklerden Alişan Han da yüzde 0,4'lük zam oranından memnun olmadıklarını, ürünlerin fiyatları artarken maaşların neredeyse aynı kaldığını ve durum değişene kadar protestoya devam edeceklerini belirtti.

Catherine Miquel isimli vatandaş da salgın döneminin çok zorlu geçtiğini, zam için belirlenen yöntemi yanlış bulduklarını dile getirerek "Ancak bisküvi almaya yetiyor." dedi.

ENFLASYON 10 YILIN ZİRVESİNDE

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Enflasyon, Belçika’da yüzde 4,7 ölçülmüştü.