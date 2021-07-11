Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak için Boşnak sivillerin Tuzla şehrine giderken kullandığı, 'ölüm yolu' diye anılan orman yolunda 'Barış Yürüyüşü' düzenlendi.

Temmuz 1995'te yaşanan katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe, farklı ülkelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ANIT MEZARLIKTA ŞEHİTLER İÇİN DUA

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen organizasyonun katılımcıları, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan üç günlük yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Binlerce Boşnak'ın hayatları için çıktığı 'ölüm yolu'nda 26 yıl sonra 'Barış Yürüyüşü'-Video

HAVAYA ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER

Barış Yürüyüşü Alt Komite Başkanı Zulfo Salihovic, yürüyüşün sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Hava durumu yürüyüşe pek müsait olmasa da katılımcılar fedakar bir tavır sergileyerek yürüyüşü tamamladı." diye konuştu.

YAŞANANLARI SAĞ KALAN BOŞNAKLARDAN DİNLEDİLER

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlenerek soykırımdan sağ kalmayı başaran Boşnakların yaşadığı zulümleri kendilerinden dinleme imkanı buldu.

MOTOSİKLETLİLER VE MARATONCULAR DA KATILDI

Bu arada, soykırım kurbanları anısına yarın bugün düzenlenecek törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli de Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Motosiklet maratonunun katılımcılarından Miralem Baltak, ülkenin başka şehirlerinden yola çıkan motosikletçilerle buluştuklarını anımsatarak, "Potoçari'ye 900 kadar motosikletle geldik." dedi.

HIRVATLARDAN POTOÇARİ'DE SAYGI DURUŞU

Öte yandan Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

HEPSİNİ KATLEDİP, TOPLU MEZARLARA GÖMDÜLER

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

NAAŞLARI BULUNANLAR, HER YIL TÖRENLER DEFNEDİLİYOR

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.