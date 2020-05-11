Boris Johnson: Koronavirüs aşısı asla bulunamayabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs aşı veya tedavisinin bulunmasının bir yıldan fazla sürebileceğini hatta en kötü senaryoda, aşının asla bulunamayabileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.

Belgede salgınla mücadele aşı ve tedavinin önemine dikkati çeken Johnson, Oxford Üniversitesi ve ilaç devi AstraZeneca arasındaki anlaşmaya atıfta bulundu.

"ASLA BİR AŞI BULAMAYABİLİRİZ"

Aşı veya tedavinin bulunmasını beklemenin bir plan olamayacağını kaydeden Johnson, "Toplu aşı veya tedavinin bulunması bir yıldan fazla sürebilir. Hatta en kötü senaryoda asla bir aşı bulamayabiliriz." ifadesini kullandı. Johnson, salgınla mücadele ve normal hayata dönüş planlarının bu durum dikkate alınarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.