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    Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü

    Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçerken, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 05:58
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    Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü

    Bulgaristan’daki Trakya Otobanı üzerinden Burgaz şehri istikametine giden tır kontrolden çıkarak, ters şeride girdi. Ters şeride giren tır 5 aracı biçti. Kazanın ardından tırda yangın çıkarken, araçlar hurdaya döndü.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

    Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü

    Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü #1

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