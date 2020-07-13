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- Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü
Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü
Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçerken, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
- İHA
- 13.07.2020 - 05:58
Bulgaristan’daki Trakya Otobanı üzerinden Burgaz şehri istikametine giden tır kontrolden çıkarak, ters şeride girdi. Ters şeride giren tır 5 aracı biçti. Kazanın ardından tırda yangın çıkarken, araçlar hurdaya döndü.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.
Bulgaristan’da tır 5 araca çarptı: 6 ölü