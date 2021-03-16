Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki bir üniversitenin matbaasında sahte dolar ve euro basıldığı ortaya çıktı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile Sofya Şehir Savcılığı tarafından ortak yürütülen operasyon sonucu üniversitenin matbaasında, sahte 4 milyon ABD doları (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) ile 3 milyon 600 bin euro (32 milyon Türk Lirası) ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sofya Şehir Savcısı İliana Kirilova, gerçekleştirdiği basın toplantısında, olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirirken, sahte para basılan üniversitenin ismi açıklanmadı.

Bulgaristan’da üniversite matbaasına sahte döviz baskını VİDEO

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ ARAŞTIRILIYOR

Sahte dövizin yanı sıra kimlik belgeleri de basıldığı kaydedilen söz konusu matbaanın yasa dışı faaliyetleri hakkında üniversite yönetiminin haberi olup olmadığının ise araştırıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, tutuklanan 2 şahsın uluslararası sahte para dağıtım şebekesinin parçası olduğu konusunda veri bulunduğunu aktardı.





