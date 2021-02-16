Bulgaristan’da yük gemisinde 401 kilogram uyuşturucu bulundu

Bulgaristan’ın Karadeniz sahilindeki Varna Limanı'na gelen bir yük gemisinde, 401 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İran’daki bir şirketten yollanan çatı yalıtım malzemelerinin arasında saklanan uyuşturucu paketlerin alıcısının, Bulgaristan’da bir şirket olduğu bildirildi.

487 PAKET ELE GEÇİRİLDİ

Varna Bölge Savcılığı gözetiminde düzenlenen operasyonda, 487 paket halinde 401 kilogram olan uyuşturucu ile ilgili Bulgaristan vatandaşları olan alıcı şirketin sahibi ve bir gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken yetkililer, kaçakçıların suçunun kanıtlanması durumunda 15 yıla kadar hapis ve 100 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini belirtti.