Çekya'da 13 katlı bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Çekya’nın doğusundaki Bohumin kasabasında 13 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yetkililer, yangının apartmanın 11. katında çıktığını aktardı.

ÖLENLERDEN 5'İ BİNADAN ATLADI

İtfaiye ekipleri, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişinin cesedine yanan dairede ulaştıklarını, diğer 5 kişinin ise yangından kaçmak için binadan atladığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çekya'da apartman yangınında 11 kişi can verdi

GÖRGÜ TANIĞI: "AİLEDEN BİRİ EVİ ATEŞE VERDİ"

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, çevredekiler yangının aile içinde çıkan tartışma nedeni ile çıktığını iddia etti.

Görgü tanıklarından biri yaptığı açıklamada, “Tüm aile evde bulunduğu sırada çıkan tartışma neticesinde şahıslardan biri etrafa benzin dökerek evi ateşe verdi, pencerenin pervazında oturmuş vaziyette yanan insanlar gördüm. O manzaraya daha fazla bakamadım" dedi.