Deutsche Welle İsrail hakkında eleştirel haberleri yasakladı

Alman uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle, Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğu gerekçesiyle İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtladı.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik yok etme ve sürgün politikası, batılı medya tarafından bi şekilde görmezden geliniyordu.

Alman medya kurumu Deutsche Welle'in, ilk defa bunu açık dille dile getirerek, haberlerine İsrail sansürü uyguladıkları ortaya çıktı.

DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personele gönderilen yeni bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi (ırkçı politika) olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasakladı.

"ALMANYA'NIN İSRAİL'E KARŞI ÖZEL SORUMLULUĞU VAR"

Sosyal medyada sızdırılan ve paylaşılan iki sayfalık belgede, soykırım mirasının ve Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun ülke anayasasının ve dış politikasının mihenk taşları olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

"İSRAİL'İN VAR OLMA HAKKINI SORGULAMIYORUZ"

AA'nın DW içerisindeki kaynaklara teyit ettirdiği notta, "DW olarak, İsrail’in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İSRAİL'E YÖNELİK ELEŞTİRİ ANTİSEMİTİZMDİR"

İsrail için asla apartheid rejimi diye bahsedilmeyeceği ve sömürgeciliğe veya sömürgecilere atıfta bulunmaktan da kaçınılacağı vurgulanan bilgi notunda "Konuşma ve fikir özgürlüğüne ve insanların ilgili taraflardan herhangi birini eleştirme hakkına saygı duyuyoruz. Bununla birlikte İsrail'e yönelik eleştiri, İsrail devletini veya Yahudi halkını ve kültürünü lekelemeye, itibarsızlaştırmaya ve gayrimeşru kılmaya çalıştığında antisemitizm haline geliyor." denildi.

Deutsche Welle, İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin önyargılı haberciliği nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.