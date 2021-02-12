Deutsche Welle’de sindirme ve taciz iddiaları

Almanya'da Deutsche Welle (DW) çalışanlarının kötü yönetim, sindirme ve tacizden şikayet ettikleri ve hatta bazılarının bu nedenle işten atıldığı belirtildi.

Almanya merkezli Süddeutsche gazetesinin iç yazışmalara ve çalışanların ifadelerine dayandırdığı haberinde, 2019'da Arapça redaksiyonundaki bir sunucunun bir çalışanına tecavüz iddiasıyla gündeme geldiği, sunucunun işten çıkarıldığı ancak soruşturmanın net bir delil bulunamadığı gerekçesiyle sona erdirildiği belirtildi.

350 ÇALIŞAN MEKTUP YAZDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra geçen yıl farklı birimlerden 350 redaktörün, DW Yönetim Kurulu Başkanı Peter Limbourg’a mektup yazdığı ifade edilen haberde, bu kişilerin ırkçılık, ayrımcılık ve cinsel taciz şikayetinde bulunduğu vurgulandı.

Haberde, bir çalışanın kendisinden küçük olan çalışana "senin parmaklarını kırarım" dediği, başka bir yöneticinin personeline sürekli sinirli şekilde bağırdığı ve Kovid-19 salgını öncesi bir editör toplantısında bir sunucunun kamera önünde olamayacak kadar çirkin olduğu söylenerek diskalifiye edildiği iddialarına yer verildi.

3 MUHABİRE RENCİDE EDİCİ DAVRANIŞLAR

Görevine son verilen 3 serbest muhabirin Berlin'deki DW yerleşkesine girişlerinin yasaklandığı aktarılan haberde, söz konusu muhabirlerin fotoğraflarının "giriş yasağı bulunan kişiler" olarak asılarak rencide edici bir tutum takınıldığına işaret edildi.

DW'nin bazı iddiaları reddettiği, bazı konularda ise cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Almanya'nın sesi olarak bilinen DW'nin, geçen yıl hükümetten 365 milyon euroluk bütçe aldığı vurgulandı.