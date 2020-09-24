Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak

Fransa, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından adadaki 500 çocuğu kabul edeceğini açıkladı.

Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan Avrupa'ya çeşitli yollarla göç etmeye çalışan sığınmacılar bir çok dramı göğüslerken, batılı devletler, reşit olmayan ve ebeveynsiz çocukları ülkelerine almaı tercih ediyor. Ancak sadece Almanya'da yaklaşık 9 bin mülteci çocuğun akıbeti bilinmiyor.

FRANSA, 500 SIĞINMACI ÇOCUK ALACAK

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clment Beaune, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Fransa'nın halihazırda adadan kabul edeceği 350 kişilik çocuğun yanı sıra 150 küçük yaştaki sığınmacıyı daha ekleyeceklerini ifade etti.

GÖÇMENLER ÇARESİZ DURUMDA

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında iki hafta içinde birçok defa yangın çıkmış, çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

MORİA KAMPI KARANTİNADA

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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