Dolar
7.7001
-0.0103%
Euro
8.9923
0.1804%
Altın
1858.66
-0.257%
Borsa
1102.65
0.592%
G. Altın
460.274
-0.2948%
Bitcoin
79227.95
0.4283%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak

    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak

    Fransa, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından adadaki 500 çocuğu kabul edeceğini açıkladı.
    • AA
    • 24.09.2020 - 02:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan Avrupa'ya çeşitli yollarla göç etmeye çalışan sığınmacılar bir çok dramı göğüslerken, batılı devletler, reşit olmayan ve ebeveynsiz çocukları ülkelerine almaı tercih ediyor. Ancak sadece Almanya'da yaklaşık 9 bin mülteci çocuğun akıbeti bilinmiyor.

    FRANSA, 500 SIĞINMACI ÇOCUK ALACAK

    Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clment Beaune, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Fransa'nın halihazırda adadan kabul edeceği 350 kişilik çocuğun yanı sıra 150 küçük yaştaki sığınmacıyı daha ekleyeceklerini ifade etti.

    GÖÇMENLER ÇARESİZ DURUMDA

    Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında iki hafta içinde birçok defa yangın çıkmış, çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak #1

    MORİA KAMPI KARANTİNADA

    Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak #2

    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak #3

    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak #4

    Mülteciler için Almanya'dan yeni karar-haberi için tıklayın

    Fransa, Moria kampındaki 500 çocuk mülteciyi alacak #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir