Fransa Sağlık Bakanı, mecliste muhalif vekilleri azarladı: Burayı terk edin

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te, sağlık alanında olağanüstü halin 16 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini sert sözlerle eleştirdi.

Fransa'da yeniden artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamalarına gidilirken, uygulanan olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili parlamentoda sert tartışmalar yaşandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki OHAL'in 16 Şubat 2021 yerine 14 Aralık 2020'ye kadar uzatılması için "evet" oyu veren muhalefet partilerinin milletvekillerine sert şekilde tepki gösterdi.

OHAL'İN ARALIK'TA BİTMESİNİ İSTEYEN VEKİLLERE ÇATTI

Bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra bakanlığa geldiğini ve milletvekillerinin OHAL'in aralık ayında bitecek olmasına sevindiğini öğrendiğini ifade eden Olivier Veran, bunun üzerine Meclis'e gelmeye karar verdiğini söyledi.

"GERÇEĞİ DUYMAK İSTEMİYORSANIZ TERK EDİN"

Veran, hastanedeki hastaların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Veran, milletvekillerine sesini yükselterek ve azarlayarak, "Gerçek bu sayın milletvekilleri, bu gerçeği duymak istemiyorsanız terk edin burayı. Hastanelerin gerçeği bu. Siz burada tartışırken, biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

DÜN GECE OYLANDI

Ülkede, dün gece Meclis'te hükümetin 17 Ekim'de sağlık alanında ilan ettiği OHAL süresinin koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışı nedeniyle 16 Şubat 2021'e kadar uzatılması oylamaya sunuldu.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekillerinin Meclis'te yeterli sayıda yer almaması nedeniyle OHAL'i uzatma önerisi, muhalefetin oylarına takılarak ancak 14 Aralık'a kadar uzatılabildi.