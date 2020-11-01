Fransa’da camilere saldırılar

Fransa'da Müslümanlara yönelik saldırılar sürerken, yine camiler hedef oldu.

Fransa’da Müslümanları hedef alan saldırılar artarak devam ediyor. Başkent Paris’in güneydoğusunda bulunan Chateaudun kentindeki Türk camisine bir kişinin benzin dökerek yakmaya çalıştığı öğrenildi.

KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Milli Görüş Genel Sekreteri Fatih Sarıkır’ın yaptığı açıklamada, yangının camiye çok hasar vermeden söndürüldüğü ve cami yetkililerinin polise giderek şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, saldırının kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini belirtti.

PARİS'TE KAPATILAN CAMİYE SALDIRI

Paris’te geçtiğimiz hafta 6 aylık süre ile idari kapatma kararı alınan Pantin Camisi’nin ise duvarlarına provokatif yazı yazıldığı öğrenildi. Polis, cami duvarına terörle alakalı, İslam’ı aşağılayan ve Charlie Hebdo dergisi ile ilgili provokatif yazılar yazıldığını ve iki gencin gözaltına alındığını açıkladı.