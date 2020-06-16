Fransa’da Charles de Gaulle’un büstüne saldırı

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un büstüne boyalı saldırı yapıldı.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan küresel protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor. Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde bulunan Hautmont semtinde eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’un büstüne kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu.

BÜSTÜ SARIYA BOYAYIP "KÖLE TACİRİ" YAZDILAR

Büstü sarıya boyayan saldırganlar, sprey ile “Köle taciri” yazdı. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının utanç verici olduğunu ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı.

FRANSIZLARIN 'ULUSAL KAHRAMAN'I

Charles de Gaulle, 1958’de devlet başkanı olmadan önce Fransa’daki Nazi işgaline direndiği için ulusal kahraman olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında heykel protestolarına değinerek, “Cumhuriyet tarihindeki hiçbir izi ve ismi silmeyecek, hiçbir heykeli kaldırmayacağız” demişti.

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Macron: Hiçbir heykeli kaldırmayacağız-haberi için tıklayın