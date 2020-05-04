Fransa'da ilk korona vakası 27 Aralıkta görüldü iddiası

Fransa'da ilk yeni tip koronavirüs vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi.

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

EŞİ, ÇİNLİ İNSANLARIN YANINDA ÇALIŞIYORDU

Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor." dedi.

BELİRTİ GÖSTERMEMİŞ OLABİLİR

Cohen, söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden koronavirüs yakalanmış olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığına göre, ülkede ilk koronavirüs vakaları 24 Ocak'ta görüldü.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.