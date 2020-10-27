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    Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm

    Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 523 hasta hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 22:56
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    Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm

     

    Koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam ettiği Fransa'da, salgın kaynaklı günlük ölümler de zirve yaptı.

    Ülkede son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695’e ulaştı.

    Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm #1

    SON 6 AYIN EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI

    Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 541 olduğu aktarıldı.

    Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm #2

    523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

    Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm #3

     

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