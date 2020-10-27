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- Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm
Fransa’da koronavirüsten bir günde 523 ölüm
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 523 hasta hayatını kaybetti.
- DHA
- 27.10.2020 - 22:56
Koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam ettiği Fransa'da, salgın kaynaklı günlük ölümler de zirve yaptı.
Ülkede son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695’e ulaştı.
SON 6 AYIN EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI
Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 541 olduğu aktarıldı.
523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.