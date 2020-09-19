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    Fransa'da vaka sayıları rekor tazeledi

    Fransa'da koronavirüs salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 23:04
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    Fransa'da vaka sayıları rekor tazeledi

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 498 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 442 bin 194’e yükseldiği duyuruldu.

    4 BİNE YAKIN HASTA YOĞUN BAKIMDA

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeni ile 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 274’e ulaştığını aktardı. Bakanlık, 593’ü yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 853 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

    Fransa da vaka sayıları rekor tazeledi #1

    VAKA ÇIKAN OKULLAR HEMEN KAPATILMAYACAK

    Ülkede koronavirüs nedeni ile kapatılan okul sayısında yükselişin devam etmesi nedeni sağlık protokolünün değiştirileceği ve yeni protokole göre artık okullarda vaka çıkması durumunda hemen kapatılmayacağı belirtildi.

    Öte yandan Fransa’da dün 13 bin 215 vaka tespit edilmiş, eğitime yeniden başlanmasından bu yana 89 okul ise kapatılmıştı.

    Fransa da vaka sayıları rekor tazeledi #2

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