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    Fransız karikatürist, İsrail'in Filistin'i işgalini çizdi

    Fransız karikatürist, İsrail'in Filistin'i işgalini çizdi

    Fransız gazetesi Le Monde'da çizen ünlü karikatürist, Plantu lakaplı Jean Plantureux, siyasi hiciv konusundaki çizimleriyle bu kez İsrail'in Filistin'i işgalini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 01:13
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 01:57
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    İsrail'in, topraklarını işgal ettiği ve evlerinden kovduğu Filistinlilerin dramı, son olarak Mescid-i Aksa'nın işgal girişimi ve Gazze'den atılan füzelere misilleme olarak sivillerin öldürülmesiyle daha da ağırlaştı.

    Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulüm, Türkiye'de bile bazı kesimlerce farklı mağduriyetler üzerinden önemsizleştirilmeye çalışılırken, cılız da olsa Avrupa ve batılı ülkelerde farklı tepkilerle anlatılıyor.

    FRANSIZ KARİKATÜRİST, İSRAİL'İN FİLİSTİN'İ ŞGALİNİ ANLATTI

    Fransa'da Le Monde gazetesinde politik hiciv alanındaki çizimleriyle bilinen karikatürist, Plantu lakaplı Jean Plantureux, İsrail'in Filistin'i işgalini anlattı.

    "YOK EDİLMEYE ÇALIŞILAN FİLİSTİN DEVLETİ SAKLI"

    Plantu çizimini, "Bu çizimde yok edilmeye çalışılan Filistin devleti saklı, bulabilecek misiniz" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

    Fransız karikatürist, İsrail in Filistin i işgalini çizdi #1

    Fransız karikatürist, İsrail in Filistin i işgalini çizdi #2

    Fransız karikatürist, İsrail in Filistin i işgalini çizdi #3

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