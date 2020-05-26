Hitler'in timsahı Satürn, 84 yaşında öldü

Daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e ait olduğu öne sürülen 'Satürn' adlı Mississippi timsahının, Moskova Hayvanat Bahçesi'nde öldüğü bildirildi.

ABD'de doğar doğmaz Berlin'deki hayvanat bahçesine gönderilen ve Hitler'in koleksiyonuna kattığı öğrenilen timsahın, 84 yaşında öldüğü aktarıldı.

NORMAL YAŞAM SÜRELERİ EN FAZLA 50 YIL

Moskova Hayvanat Bahçesi'ni açıklamasında, "Dün sabah Mississippi timsahımız Satürn yaşlılıktan öldü. Yaklaşık olarak 84 yaşındaydı, son derece saygın bir yaş. Vahşi doğada bu türün temsilcilerinin yaşam süresi 30 ila 50 yıldır" ifadeleri yer aldı.

BOMBARDIMAN SIRASINDA KAÇTI, ÜÇ YIL KAYIPLARA KARIŞTI

Verilen bilgiye göre Satürn, ABD'de doğar doğmaz Berlin'deki hayvanat bahçesine gönderildi.

23 Kasım 1943’teki bombardıman sonrasında hayvanat bahçesinden kaçan ve üç yıl boyunca kayıplara karışan Satürn, 1946'da kendisini bulan İngiliz askerleri tarafından Sovyetler Birliği'ne teslim edildi.

HİTLER'İN KOLEKSİYONUNA AİT OLDUĞU KONUŞULDU

Satürn'ün Moskova'ya gelmesinin ardından timsahın Berlin'deki hayvanat bahçesine değil, Hitler'in koleksiyonuna ait olduğu konuşulmaya başlandı.

Satürn'ün anısı Moskova'daki Darwin Müzesi'nde yaşatılacak.