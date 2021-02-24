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    Hollanda'da 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

    Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda düzenlediği operasyonda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdi.
    • AA
    • 24.02.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 17:00
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    Hollanda'da 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

    Hollanda Kamu Savcılığından yapılan açıklamada, polisin, Rotterdam Limanı'nda Pakistan'dan gelen tuz yüklü bir gemiye operasyon düzenlediği belirtildi.

    Operasyonda gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

    EN YÜKSEK MİKTAR

    Açıklamada, bunun şimdiye kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu kaydedildi.

    Operasyonda 3 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

    Hollanda

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